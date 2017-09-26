«Никакого Воронина мы не знаем»: блогер из NEMAGIA отрёкся от адвоката

23 сентября федеральные СМИ опубликовали комментарий адвоката Сергея Воронина по делу о конфликте предпринимателя Олега Тинькова и кемеровских блогеров NEMAGIA. В частности, «Ведомости» указали, что Воронин является представителем «Немагии».

25 сентября один из блогеров проекта Михаил Печерский на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опроверг информацию о сотрудничестве с этим адвокатом.

«Ребята, некто адвокат Воронин от нашего имени комментирует ситуацию различным новостным изданиям. А самое главное, что эти издания, не проверив эту информацию от него, что он наш адвокат, с удовольствием её публикуют. Никакого Воронина мы не знаем, не заключали с ним никакие договора и никакими полномочиями давать комментарии не наделяли его!» – отметил Михаил Печерский.

В итоге Сергей Воронин сообщил «Ведомостям», что у него была лишь устная договоренность с супругой Печерского Екатериной, которая также является администратором официальной группы NEMAGIA во «Вконтакте». Сама же Печерская отрицает эту информацию. Она заявила, что интересы блогеров сейчас представляют только адвокаты Александр Зинуров, Ярослав Шемет и Сергей Жорин.

Напомним, в начале августа блогеры Алексей Псковитин и Михаил Печерский сняли видео для своего канала на YouTube о банкире Олеге Тинькове. В ролике кемеровчане раскритиковали работу «Тинькофф банка». После этого компания обратилась в суд, а Роскомнадзор постановил заблокировать видео.