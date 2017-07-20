Ночью из-за ремонтных работ на проспекте Химиков в Кемерове перекроют полосу движения

В ночь с 20 на 21 июля специалисты «КЭТК» проведут плановый ремонт опоры контактной сети троллейбуса на проспекте Химиков около дома №16.

«Опора получила небольшой крен в процессе эксплуатации. Как показали изыскания, он возник из-за слабости грунтов, в которых находится основание опоры. Сегодня в 23.00 после окончания троллейбусного движения по проспекту Химиков начнутся работы по разгрузке этой опоры от контактной сети, её демонтажу и установке новой опоры», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как рассказал Сибдепо представитель пресс-службы «КЭТК» Максим Гончаренко, специалисты планируют выполнить запланированные работы примерно за четыре часа. Во время ремонта будет перекрыта крайняя правая полоса проезжей части по чётной стороне проспекта.

«Эта опора была установлена в 2008 году, — сообщил изданию Максим Гончаренко. — Спустя какое-то время специалисты обнаружили, что она даёт крен, в 2010 году было проведено укрепление основания опоры. Это позволило гарантировать безопасность опоры в дальнейшем, мы были уверены, что она не упадет. Крен не нарастал за эти годы. Тем не менее жители обращали на него внимания и сообщали нам о его наличии. Работы, которые будут проведены сегодня, — плановые. Отмечу, что эта опора, как и другие, находится под нашим постоянным контролем».

В 2017 году специалисты «КЭТК» выполнили плановый ремонт 14 опор контактной сети трамвая. Работы компания проводит за счёт собственных средств.