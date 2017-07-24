Ночью рабочие начнут ремонтировать в Кемерове дорогу по улице Стройотрядовской

В ночь на вторник, 25 июля, в Кемерове дорожники начнут ремонтировать 25-й объект улично-дорожной сети по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Рабочие начнут профилировать проезжую часть по улице Стройотрядовской. В рамках реализации федеральной программы специалисты уложат новый асфальт на 3,5 кв. м. дорожного полотна, а также обустроят колодцы и нанесут разметку.

«В ночную смену специалисты продолжат ремонтировать дорогу на проспекте Притомском, от Кузбасского моста в сторону бульвара Строителей; по улице Тухачевского, от поста ГИБДД до выезда из города; по​ улице Соборной, от улицы Красноармейской до проспекта Октябрьского; по проспекту Ленина, от улицы 9 Января до улицы Терешковой; по Легковой дороге в Кировский район и на улице Артельной», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Все ремонтные работы будут производиться с перекрытием одной полосы. Водителей оповестят об этом соответствующими дорожными знаками. Также на всём участке, где проводится ремонт, будет действовать ограничение скоростного режима — до 40 км/ч.