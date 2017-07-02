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Кузбасс
Ночью в Кемерове горел легковой автомобиль

Ночью в Кемерове горел легковой автомобиль

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера 2 июля в 2:58

В воскресенье, 2 июля, в Кемерове по улице Сарыгина горел легковой автомобиль. По данным ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, сигнал о происшествии на пульт диспетчера поступил в 2:58. В Сети появились фото и видео (осторожно, в ролике присутствует нецензурная лексика, +18) с места ЧП.

«Во дворе было слышно, как кто-то взрывает петарды. Рядом с горящей машиной стояли и другие автомобили. Пожарные приехали быстро и потушили пламя», — рассказал Сибдепо очевиден происшествия.

Сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировать пожар в 3:05. К тушению возгорания привлекались четыре человека и одна единица спецтехники. Причина пожара устанавливается.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://vk.com / «Регион 42».

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