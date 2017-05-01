Ночью в Кемерове полыхал автомобиль

Ночью 1 мая в Кировском районе Кемерова на улице Инициативная горел автомобиль ВАЗ-21110. Сообщение об автопожаре поступило специалистам в 2:30. В 2:38 возгорание ликвидировали.

«В результате пожара обгорел моторный отсек машины. Пострадавших нет. Предварительно установлено, что причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Причинённый ущерб составил 20 000 рублей. Всего к тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались 7 человек и две единицы техники.