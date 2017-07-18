Ночью в Кемерове сгорел легковой автомобиль

В ночь с понедельника на вторник, 18 июля, в Кемерове сгорел легковой автомобиль Hyundai Solaris. Сообщение о пожаре в автомобиле на проспекте Октябрьском, 7 поступило на пульт диспетчера МЧС в 3:18. По указанному адресу незамедлительно отправились спасатели.

«На момент прибытия первого подразделения, в автомобиле горел открытым пламенем моторный отсек и салон. В результате пожара обгорел моторный отсек, передние кресла и панель приборов», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность в электрооборудовании автомобиля. К ликвидации возгорания привлекались семь человек и две единицы спецтехники. Полностью погасить пламя спасателям удалось в 3:26.