Происшествия
Кузбасс

Ночью в Кемеровском районе горел частный дом

Предварительная причина происшествия – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Ночью 8 января в посёлке Благодатный Кемеровского района на улице Весенняя горел частный дом. Сигнал о пожаре поступил специалистам в 1:33, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

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«В результате случившегося сгорели веранда и обрешетка крыши на площади в 48 квадратных метров, — рассказала Сибдепо руководитель пресс-службы регионального чрезвычайного ведомства Виктория Оленникова. – Помимо этого, обгорели стены».

Предварительная причина происшествия – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Восемь специалистов с помощью трёх единиц техники завершили тушение в 1:57.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: vk.com / Инцидент Кемерово.

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