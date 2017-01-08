Ночью в Кемеровском районе горел частный дом

Ночью 8 января в посёлке Благодатный Кемеровского района на улице Весенняя горел частный дом. Сигнал о пожаре поступил специалистам в 1:33, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

См. также

«В результате случившегося сгорели веранда и обрешетка крыши на площади в 48 квадратных метров, — рассказала Сибдепо руководитель пресс-службы регионального чрезвычайного ведомства Виктория Оленникова. – Помимо этого, обгорели стены».

Предварительная причина происшествия – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Восемь специалистов с помощью трёх единиц техники завершили тушение в 1:57.