Ночью в Кузбассе горел коровник

Ночью 14 ноября в селе Зарубино Топкинского района произошёл пожар в коровнике и бытовке. Сигнал о происшествии спасатели получили в 00:15. В 00:30 специалисты уже ликвидировали возгорание.

«На момент прибытия первого подразделения горели крыша коровника и бытовка открытым пламенем. В результате обгорели обрешётки крыш коровника и пристройки, а также стены внутри и снаружи пристройки», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Информации о том, находились ли в коровнике во время пожара животные, на данный момент нет.