Ночью в Кузбассе неизвестные подожгли два автомобиля

21 мая ночью в двух кузбасских городах горели автомобили. В Новокузнецке на улице Бухтарминская произошло возгорание Toyota Corolla.

«В результате пожара обгорел моторный отсек автомобиля. Предварительно установлено, что причиной произошедшего стали умышленные действия по уничтожению чужого имущества. К тушению пожара привлекались четыре человека и одна единица техники», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Также автопожар произошёл в посёлке Малиновка города Калтан. Там огонь серьёзно повредил ВАЗ-2121. В результате возгорания у машины обгорели салон и моторный отсек. Предварительно специалисты установили, что авто горело из-за поджога. В этом случае к тушению пожара привлекались три человека и одна единица техники