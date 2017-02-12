Ночью в Кузбассе ожидается похолодание до -36°С

В областном центре температура может понизиться до -34°С.

Ночью с 12 на 13 февраля в Кузбассе ожидается похолодание до -36°С. Днём температура в регионе будет в пределах -19, -24°С, по югу – от -9°С до -14°С, сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

В областном центре ночью температура может понизиться до -34°С. Днём в Кемерове будет в пределах от -20°С до -22°С. Синоптики не ожидают осадков. Возможен южный ветер.

Из-за низких температур МЧС советует кузбассовцам воздержаться от дальних поездок. Если выезда нельзя избежать, то необходимо заранее проверить исправность автомобиля, взять с собой тёплые вещи и термос с горячим питьем. Также нужно не забывать, что зарядка мобильного телефона должна быть полной.

Госавтоинспекция напоминает, что в сильные морозы облака пара и выхлопных газов автомобилей значительно снижают видимость на дороге.