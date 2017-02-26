Ночью в Кузбассе полыхали два легковых авто и грузовик

Один автопожар произошёл из-за поджога, а второй – из-за неисправности электрооборудования транспортного средства.

26 февраля ночью в Кузбассе горели три автомобиля. Сообщение об автопожаре в Осинниках на улице Ефремова поступило огнеборцам в 03:37. В 03:45 специалисты ликвидировали возгорание.

«В результате у ВАЗ-21014 выгорели моторный отсек и салон, а у стоявшей рядом Toyota RAV4 – оплавились боковое левое зеркало заднего вида и пластиковые элементы левых дверей. Предварительно установлено, что причиной возгорания стали умышленные действия по уничтожению имущества», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Ещё один автопожар произошёл в Кемеровском районе на трассе Р-255. Под утро там горел Hyundai Porter. У машины обгорел моторный отсек. Причиной произошедшего стала неисправность электрооборудования транспортного средства.