Ночью в Кузбассе при пожаре в доме погибли две пенсионерки

Ночью 15 октября в пгт Тяжинский на улице Трудовая горели частный жилой дом и веранда. Сигнал о происшествии поступил спасателям в 2:10. Специалисты ликвидировали огонь в 2:22, сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

По данным «Правоохранительного портала Кузбасса», после тушения пожара в доме были обнаружены тела двух женщин в возрасте 65 и 93 лет. Предварительно эксперты выяснили, что они отравились угарным газом.

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.