Ночью в Новокузнецке подожгли Kia Rio

Ночью 25 февраля в южной столице Кузбасса на улице Разведчиков сгорел автомобиль Kia Rio. Специалистам МЧС сообщили о пожаре в 2:53.

«На место выезжало два отделения пожарной охраны, — рассказала Сибдепо руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Виктория Оленникова. — На момент прибытия первого подразделения машина 2013 года выпуска горела открытым пламенем. Предварительная причина пожара — умышленные действия по уничтожению имущества (поджог)».

По информации областного чрезвычайного ведомства, семеро пожарных завершили тушение в 3:01. Огонь уничтожил салон и моторный отсек авто.