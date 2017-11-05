Ночью в Новокузнецке сгорел легковой автомобиль

Ещё один подобный инцидент произошёл в Прокопьевске.

Поздно вечером 4 ноября в Новокузнецке загорелся легковой автомобиль. Сигнал о возгорании на улице Кутузова поступил на пульт дежурного в 22:00.

Сотрудники новокузнецкого МЧС – всего 8 человек и 2 единицы техники – ликвидировали пожар в 22:08.

Видео происшествия появилось в одном из пабликов социальной сети «ВКонтакте». По словам автора ролика, горел автомобиль Renault Logan.

Ещё один подобный инцидент произошёл в Прокопьевске 5 ноября в 3:43. На улице Пионерская очевидцы заметили пожар в одном из частных легковых автомобилей. В 3:51 огонь удалось ликвидировать.