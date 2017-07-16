Ночью в Новокузнецке сгорели Land Rover и ПАЗ
На охраняемой парковке огонь с внедорожника перекинулся на автобус.
Минувшей ночью в Новокузнецке сгорели внедорожник Land Rover и автобус ПАЗ. Инцидент произошёл около 02:30.
По словам «Правоохранительного портала Кузбасса», пожар случился на улице Запорожской, на охраняемой парковке у дома №17. Сначала загорелся Land Rover. Позже огонь с него перекинулся на стоящий рядом автобус ПАЗ.
К тушению пожара привлекли 7 человек и 2 единицы техники новокузнецкого отделения МЧС России.
По предварительным данным, Land Rover загорелся из-за неисправной системы и механизмов. Эксперты устанавливают более точную причину.
Фото: Google Images.