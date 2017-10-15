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Кузбасс
Ночью в Прокопьевске неизвестные спалили Toyota Corolla

Ночью в Прокопьевске неизвестные спалили Toyota Corolla

Автопожар произошёл на проспекте Строителей.

Ночью 15 октября в Прокопьевске на проспекте Строителей горел автомобиль Toyota Corolla 2016 года выпуска. Сигнал об автопожаре поступил огнеборцам в 3:21. В 3:29 возгорание уже ликвидировали.

«На момент прибытия первого подразделения горел моторный отсек машины. В результате он и выгорел. Предварительная причина случившегося – умышленные действия по уничтожению чужого имущества», – сообщили Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Всего к тушению пожара от регионального чрезвычайного ведомства привлекались пять человек и две единицы техники.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pixabay.com.

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