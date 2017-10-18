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Ночью в Прокопьевске сгорел автомобиль Toyota Corolla

Ночью в Прокопьевске сгорел автомобиль Toyota Corolla

Возгорание машины произошло на улице Коксовая.

Ночью 18 октября в Прокопьевске на улице Коксовая горел автомобиль Toyota Corolla. Сигнал об автопожаре сотрудники МЧС получили в 3:24. В 3:32 специалисты уже ликвидировали огонь.

«На момент прибытия первого подразделения машина горела полностью. В результате у неё выгорели салон и моторный отсек, обгорели колёса», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Предварительно эксперты выяснили, что причиной возгорания стала неисправность электрооборудования авто. Всего к тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались 4 человека и одна единица техники.

Напомним, что 15 октября ночью в Прокопьевске на проспекте Строителей также сгорела Toyota Corolla. Тогда машину подожгли.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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