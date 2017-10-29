Норвежские спасатели нашли обломки российского вертолёта Ми-8

Норвежские спасатели сообщили о том, что нашли обломки российского вертолёта на дне моря. Воздушное судно, на борту которого находились восемь человек, в том числе учёные, потерпело крушение в четверг, 26 октября.

Как сообщают «Интерфакс», обломки Ми-8 нашли в 2,2 км от Ис-фьорда, что находится на западном берегу острова Западный Шпицберген. По данным агентства, «на глубине 178 метров обнаружены предположительно предметы, характерные для кабины российского вертолета и личные вещи членов экипажа».

Напомним, вертолёт авиакомпании «Конверс Авиа», на борту которого находились в том числе трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики летел из законсервированного посёлка Пирамида в Баренцбург. В 16:35 вертолёт потерпел крушение. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.