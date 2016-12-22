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Норвежские учёные рассказали, как избавиться от социофобии

Норвежские учёные рассказали, как избавиться от социофобии

Новый метод борьбы с социофобией избавляет от страхов на 80%.

Учёные из Норвегии заявили, что перестать бояться контакта с людьми можно после общения с психотерапевтами. По словам исследователей, беседы со специалистами приносят больше пользы, чем медикаментозное лечение, сообщает ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Психологи провели эксперимент, в котором приняли участие добровольцы с разными степенями социофобии. Участников исследования разделили на две группы, одна из которых проходила когнитивную психотерапию и принимала лекарства, а вторая — посещали психотерапевта.

На основе полученных данных, эксперты сделали вывод, что общение с психотерапевтом помогло побороть страх на 80%, а некоторые из добровольцев полностью смогли вылечились от социофобии.

Учёные рекомендуют людям, имеющим тревожные симптомы, чаще общаться один на один с врачом, а также заниматься йогой и слушать спокойную музыку.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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