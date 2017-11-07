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Новая механизированная крепь Glinik поступила на шахту имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»

Новая механизированная крепь Glinik поступила на шахту имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс»

Для предприятия купили 177 секций механизированной крепи FRS Glinik-12/26.

На шахту имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» купили 177 секций механизированной крепи FRS Glinik-12/26 польского производства. Общая стоимость контракта составила 24 млн рублей. Все секции крепи оснащены современной системой электрогидравлического управления МАРКО. Именно они обеспечивают максимальную автоматизацию работы в забое. Каждая пятая секция оснащена камерой видеонаблюдения, в том числе в инфракрасном диапазоне. Также работу комплекса можно контролировать удалённо

В настоящее время ведётся монтаж напочвенной зубчатой дороги Schare, которая позволит эффективно и безопасно доставлять тяжёлые секции крепи в собранном виде до монтажной камеры.

За пять лет объём инвестиций СУЭК на техническое переоснащение, совершенствование систем безопасности, охрану окружающей среды кузбасских предприятий составил более 67 миллиардов рублей, в том числе на шахту имени С.М. Кирова 9,2 миллиарда рублей. Компания стабильно реализует программы модернизации, замены устаревающего  оборудования более современным и производительным, внедрения новых высокоэффективных технологий.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: СУЭК-Кузбасс

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