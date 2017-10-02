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Новокузнечан предупредили о возможном снижении напора воды из-за аварии

Новокузнечан предупредили о возможном снижении напора воды из-за аварии

Поломка на водоводе диаметром 700 миллиметров произошла днём 2 октября.

В понедельник, 2 октября, в Новокузнецке на улице Депутатской, 9 на водоводе произошла авария. Из-за поломки в двух районах южной столицы Кузбасса возможно снижение напора холодного водоснабжения на 25%.

«Специалисты практически сразу принялись устранять поломку, однако работы осложнены тем, что земля над водоводом засыпана строительным мусором. Несанкционированную свалку устроил житель улицы Депутатской», — сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Снижение напора воды возможно в Заводском и Новоильинском районах города. Во всех остальных районах Новокузнецка вода будет подаваться в привычном режиме. Специалисты устранят поломку в максимально короткие сроки.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pxhere.com

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