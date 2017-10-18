Новокузнечан приглашают пройти 9 кругов ада

Новокузнецкий фотограф Егор Осмольский работает над масштабным проектом по одному из самых известных произведений Данте Алигьери — «Божественная комедия». Съемки будут проходить ещё на протяжении полугода, и все желающие могут присоединиться к проекту.

В ходе комплексной работы стилистов, режиссеров и фотографа будут созданы образы грешников во всех девяти кругах ада, как их описал Данте: скорбящие, сладострастники, чревоугодники, скупые, гневные, еретики, насильники, обманщики и предатели.

На сегодня уже отсняты первые три круга, но фотограф предупреждает: кроме материалов бэкстейдж, в Сеть он ничего не выкладывает. Такие меры предосторожности необходимы для сохранения идеи целиком до окончания проекта.

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«Ни рост, ни вес, ни национальность, ни половая ориентация не имеют значения, ибо в ад пускают без портфолио! Участие любого — бесплатно, никто ни с кого внутри проекта денег не берет», — рассказал Сибдепо Егор Осмольский.

Узнать подробности можно в официальной группе во «ВКонтакте». По результатам проекта в Новокузнецке будет организована выставка весной следующего года.