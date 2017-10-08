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Новокузнечан зовут на Всероссийский фестиваль циркового искусства

Новокузнечан зовут на Всероссийский фестиваль циркового искусства

Мероприятие будет проходить в Центральном районе города 8 октября до 21:00.

В воскресенье, 8 октября, с 10:00 до 21:00 в Центральном районе Новокузнецка на площади общественных мероприятий пройдёт Всероссийский фестиваль циркового искусства «Под сводом старого шатра». Акция приурочена к празднованию 400-летнего юбилея города.

«В программе мероприятия: концертные номера солистов и творческих коллективов города, мастер-классы, репортажи, конкурсы и викторины, вечерний кинопоказ советских фильмов», — сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка.

Поучаствовать в развлекательном мероприятии приглашают всех желающих. Также в южной столице Кузбасса с 20 по 22 октября в Новокузнецком цирке пройдёт фестиваль-конкурс циркового искусства, в котором будут участвовать дети. Конкурсанты представят зрителю номера воздушной гимнастики, групповой и сольной пластики, а также акробатики и другие номера.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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