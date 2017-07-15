Новокузнечан зовут поучаствовать в боулинг-баттле

В конце июля в южной столице Кузбасса в ТРК «Глобус» по улице Тольятти, 27а состоится боулинг-баттл. Мероприятие пройдёт в течение двух дней. В первый день соревноваться между собой будут дети, а во второй — горожане старше 18 лет.

«Сначала пройдут соревнования среди детей в четырёх возрастных категориях: от шести до восьми лет, от девяти до 11 лет, от 12 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В финале соревнований среди во всех возрастных категориях определятся команды-победители, которые и получат ценные призы. На следующий день соревнования пройдут только среди взрослых. Каждый участник уже будет играть сам за себя», — рассказал Сибдепо один из организаторов боулинг-баттла.

Всем желающим поучаствовать в баттле следует пройти предварительную регистрацию в соцстети «ВКонтакте». Количество мест ограничено — 150 для детей и 50 для взрослых. Все победители получат ценные призы.

Детский боулинг-баттл состоится 29 июля в 14:00 (стоимость билета 300 р.), а взрослый — 30 июля в 17:00 (цена билета 500 р.). Более подробную информацию можно получить по телефону в Новокузнецке: 8 (3843) 605-607