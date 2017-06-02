В Новокузнецке перинатальный центр выплатит родителям компенсацию за смерть ребёнка

Новокузнецкий перинатальный центр обязали выплатить 250 тысяч рублей компенсации родителям, чей ребёнок умер через два месяца после рождения.

Несчастье в семье новокузнечан произошло в 2014 году. Мальчик родился с асфиксией тяжёлой степени. Врачи пытались его спасти, но не смогли – в декабре малыш скончался.

«Роженице изначально было рекомендовано кесарево сечение, однако его не сделали, — рассказала Сибдепо старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. – Независимые эксперты установили, что работники учреждения не провели оценку здоровья девушки своевременно, недооценили степень тяжести внутриутробного состояния плода, не поставили правильный диагноз вовремя и не провели оперативное вмешательство для извлечения плода, то есть матери ребенка были некачественно оказаны медицинские услуги по родоразрешению».

В январе 2017 года Центральный районный суд Новокузнецка отказал в удовлетворении иска о взыскании с перинатального центра компенсации за смерть младенца. Суд решил, что ответчик не виновен в случившемся.

Прокурор обжаловал решение суда. Представитель надзорного органа указал на наличие причинно-следственной связи между некачественно оказанной медицинской помощью и смертью мальчика.

В итоге Кемеровской областной суд обязал медучреждение выплатить матери умершего младенца 150 тысяч рублей, отцу — 100 тысяч рублей. Также ответчику придётся выплатить 10 тысяч 300 рублей судебных расходов.