Новокузнечане сняли видеопародию на песню «Тает лёд» в стиле Гарри Поттера

Новокузнечане сняли видеопародию на популярную песню украинской группы «Грибы» «Тает лёд». Сюжет стилизован под мир волшебника Гарри Поттера. Ролик опубликовали 12 мая в паблике «Подслушано Новокузнецк» «ВКонтакте».

Текст песни вокалистка исполняет на английском. Ролик длится всего 59 секунд. В течение этого времени переодетая в главного героя культовых книг Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере девушка танцует вместе с ещё несколькими подругами.

В клипе задействованы узнаваемые символы книг о волшебнике Гарри Поттере – метла и распределительная шляпа.

Подписчики паблика отнеслись к видео довольно негативно.

Напомним, что в конце апреля мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов разместил на своей странице в соцсетях ролик «Кузню приберите» с призывом к новокузнечанам выйти на массовый субботник. Видео снято по мотивам знаменитой песни группы Estradarada «Вите надо выйти».