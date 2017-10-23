Новокузнечане сообщили о новом случае смертельного отравления животного на улице

На этот раз во дворе южной столицы Кузбасса погибла кошка.

Новокузнецкие активисты рассказали о ещё одном случае отравления животного. По их словам, на этот раз питомец погиб в Заводском районе города.

«На прогулке наткнулись на пожеванную колбасу и, в 30 метрах, мёртвую кошку. Колбасу забрали на экспертизу, кошку сфотографировали. Рядом детский сад, две школы. Дети ходят, видят погибших животных. Где гарантия, что яд не впитается в грунт? Где гарантия, что яд не принесут домой с обувью?» — рассказала Сибдепо активист Елена.

По словам женщины, они готовы помочь другим владельцам домашних животных, чьи питомцы также пострадали. Проконсультироваться о том, что делать в случае отравления животных и как правильно написать заявление в полицию, можно по телефону +7 983 216 06 88.

Напомним, ранее Сибдепо сообщал о массовой гибели домашних собак от отравы неизвестного происхождения. В настоящее время сотрудники полиции занимаются расследованием причин произошедшего.