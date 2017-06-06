Новокузнечане усмотрели призывы к суициду в религиозных брошюрах местной церкви

Жители одного из районов южной столицы Кузбасса обнаружили конверты со «странным» текстом у себя в почтовых ящиках.

Жители одного из районов Новокузнецка обнаружили конверты со «странным» текстом у себя в почтовых ящиках. Горожане считают, что местная церковь распространяет брошюры, в которых призывают к самоубийству.

«Я твой Отец, я предлагаю тебе больше, чем когда-либо мог предложить твой земной Отец. Я совершенный Отец, я жду тебя», – говорится в тексте буклетов.

По мнению жительницы южной столицы Кузбасса, такое послание можно расценивать как прямую угрозу жизни её ребёнка.

«Я всегда был и буду отцом. Будешь ли ты моим ребёнком? Я жду тебя… То есть это – явный призыв к суициду», – пояснила женщина телеканалу «Вести».

По словам пастора «Новоильинской Церкви христиан Веры Евангельской», которая выпустила «странные» брошюры, тираж буклетов составляет от тысячи до 10 тысяч.

«Я через этот буклет ни в коем случае не воспитываю детей. Эта информация взята из Библии. А за воспитание детей ответственны родители, чтобы они не совершали суицид, чтобы они не унижали родителей», – отметил пастор.

В настоящее время буклеты отправили на экспертизу, которая определит, есть ли в их тексте призывы к самоубийству.