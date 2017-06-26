Новокузнечанин без водительских прав устроил ДТП и отказался от медосвидетельствования

25 июня в южной столице Кузбасса в переулке Согровый в 23:00 произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

«Предварительно, водитель Mazda Premacy не выбрал безопасную скорость движения и врезался в бордюрный камень», — сообщили Сибдепо в отделе пропаганды областной ГИБДД.

В результате аварии пострадали два человека: водитель и пассажир. Обоим по 24 года. Первому назначили амбулаторное лечение, второму – стационарное.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что у молодого человека, находившегося за рулём иномарки, никогда не было водительских прав. Кроме того, новокузнечанин отказался от прохождения медосвидетельствования. За эти два нарушения кузбассовцу грозят либо от 10 до 15 суток ареста, либо 30 тысяч штрафа. Также автомобилиста ждёт ответственность за само ДТП.