Новокузнечанин до смерти избил двухлетнего ребёнка сожительницы

Мужчина несколько раз ударил мальчика за то, что он не попросился в туалет и замарал одежду.

24-летнего жителя Новокузнецка обвиняют в избиении до смерти двухлетнего ребёнка сожительницы. Правоохранители установили, что трагедия произошла 24 мая 2017 года.

Мать мальчика ушла из квартиры, чтобы оплатить задолженность за детский сад. Ребёнок не попросился в туалет и замарал одежду. Из-за этого кузбассовец разозлился и несколько раз ударил рукой сына сожительницы в область живота. После этого мальчик пожаловался на острую боль и потерял сознание.

В это время мать ребёнка вернулась домой и вызвала медиков. Специалисты констатировали его смерть. При этом мужчина пояснил сожительнице, что мальчик упал с лестницы и ударился. Однако эксперты установили, что причиной смерти ребёнка стала тупая травма живота с разрывом внутренних органов.

Впоследствии мужчина сам признался в совершении преступления.

«Ранее мужчина, а также мать потерпевшего не попадали в поле зрения правоохранителей. Семья характеризовалась положительно, они не злоупотребляли алкоголем», – рассказали Сибдепо в пресс-службе областного Следственного комитета.

Кроме того, мужчина планировал узаконить отношения с сожительницей. В настоящее время злоумышленника заключили под стражу.