Новокузнечанин может лишиться свободы из-за хищения папок меню из кафе

В Новокузнецке за помощью в полицию обратилась сотрудница кафе, которая сообщила, что посетитель заведения похитил с барной стойки несколько папок меню и скрылся. Официанты пытались сами задержать злоумышленника, но не успели. Он упал в воду.

Похититель папок меню убегал от сотрудников кафе по мосту через реку Аба, но в какой-то момент споткнулся и упал в воду. Официантам пришлось вытаскивать мужчину из воды, а паки в это время унесло течением. Сумма причинённого ущерба составила 4 000 рублей.

«В момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали Сибдепо в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Грабёж». Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.