Новокузнечанин остался на свободе после того, как случайно застрелил друга из обреза. В августе 2016 года мужчина вместе с друзьями возвращался с дачи. В пути 32-летний водитель передал осуждённому, который сидел рядом, обрез охотничьего ружья.

«Мужчина передавал оружие, держа его за ствол-дуло. Обвиняемый взял ружьё, при этом пальцем задел спусковой курок. Оружие оказалось заряженным, водителя ранило в голову. От полученного повреждения он скончался на месте», – сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

Приятели не растерялись, переложили тело мужчины на заднее сиденье и поехали дальше. Однако в какой-то момент машину занесло и выбросило на обочину. Друзья испугались и убежали, оставив транспортное средство с убитым. Авто с телом мужчины обнаружили проезжавшие мимо водители, которые и вызвали сотрудников полиции.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы.