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Новокузнечанин остался на свободе за то, что случайно застрелил друга из обреза

Новокузнечанин остался на свободе после того, как случайно застрелил друга из обреза

26-летнего мужчину приговорили к двум годам ограничения свободы.

Новокузнечанин остался на свободе после того, как случайно застрелил друга из обреза. В августе 2016 года мужчина вместе с друзьями возвращался с дачи. В пути 32-летний водитель передал осуждённому, который сидел рядом, обрез охотничьего ружья.

«Мужчина передавал оружие, держа его за ствол-дуло. Обвиняемый взял ружьё, при этом пальцем задел спусковой курок. Оружие оказалось заряженным, водителя ранило в голову. От полученного повреждения он скончался на месте», – сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

Приятели не растерялись, переложили тело мужчины на заднее сиденье и поехали дальше. Однако в какой-то момент машину занесло и выбросило на обочину. Друзья испугались и убежали, оставив транспортное средство с убитым. Авто с телом мужчины обнаружили проезжавшие мимо водители, которые и вызвали сотрудников полиции.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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