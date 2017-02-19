Новокузнечанин отправил брата в Москву за машиной и потерял 140 тысяч рублей

В Новокузнецке 35-летний мужчина решил купить себе автомобиль марки Honda CR-V. В интернете он нашёл объявление о продаже нужной машины стоимостью 750 тысяч рублей и связался с продавцом. Мужчина по имени Герман рассказал новокузнечанину, что автомобиль находится в Серпухове Московской области и на него претендует сразу несколько покупателей. Чтобы гарантированно стать владельцем автомобиля, ему нужно было перечислить продавцу залог в 20% от стоимости транспорта.

«В течение суток потерпевший перечислил на указанный номер счёта 140 000 рублей, после чего продавец отправил ему на электронную почту копию якобы своего паспорта с указанием личных данных и места регистрации, где, как он пояснил, покупатель и сможет забрать свой автомобиль», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Новокузнечанин не мог сам полететь в российскую столицу за машиной, поэтому купил авиабилет для своего брата. Когда родственник потерпевшего приехал по указанному адресу, ни Германа, ни автомобиля там не было. После этого житель южной столицы Кузбасса обратился за помощью в полицию.

В настоящее время установлено, что номер злоумышленника зарегистрирован в Москве. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

Полиция настоятельно просит кузбассовцев быть бдительными, и ни под каким предлогом не переводить свои средства на счета незнакомых людей. При совершении покупок через интернет, нужно пользоваться только проверенными сайтами или просить знакомых, чтобы осматривали товар.