Новокузнечанин погиб после падения из окна третьего этажа

9 февраля в Заводском районе Новокузнецка из окна третьего этажа выпал мужчина. В результате 30-летний житель южной столицы Кузбасса погиб. Об этом сообщили Сибдепо в пресс-службе областного Следственного комитета.

«Это произошло в вечернее время. Тело мужчины обнаружили возле дома. По предварительным данным, погибший злоупотреблял наркотическими средствами. Накануне он употребил запрещённое вещество», – рассказала представитель пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области Ирина Мазеева.

По этому факту проводится доследственная проверка. Эксперты устанавливают причину смерти мужчины.