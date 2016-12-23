Новокузнечанин получил штраф за размещение в Сети экстремистской песни

В настоящее время интернет-аккаунт жителя Кузбасса удалён вместе с запрещённым материалом.

Житель Новокузнецка выложил в одной популярных соцсетей в свободное распространение песню рок-группы «Коловрат», которая признана экстремистской. Распространение трека запрещено на территории России. Песня внесена в федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ под номером 3038.

Полиция установила личность распространителя запрещённого материала и составили в отношении него административный протокол по статье о массовом распространении экстремистских материалов. В судебном заседании мужчина заявил, что о запрете ничего не знал.

«Суд признал нарушителя виновным и назначил ему в качестве наказания штраф в размере 1000 рублей. Интернет-аккаунт новокузнечанина удалён из Сети», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Полиция предупреждает жителей региона о том, что перед размещением в Сети информации с открытым доступом, нужно в обязательном порядке убедиться, что она не является запрещённой на территории России. Ознакомиться со списком экстремистских материалов можно на специальном сайте.