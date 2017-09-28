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Кузбасс
Новокузнечанин получил три года колонии за пьяное ДТП, в котором погибла пенсионерка

Новокузнечанин получил три года колонии за пьяное ДТП, в котором погибла пенсионерка

Также суд обязал злоумышленника выплатить родственникам погибшей женщины 900 тысяч рублей.

Новокузнечанина осудили за пьяное ДТП. В результате аварии, которая произошла в марте 2017 года, погибла 63-летняя женщина.

Правоохранители выяснили, что мужчина за рулём ВАЗ-2107 возвращался на машине от друзей, с которыми распивал спиртные напитки. На зебре он совершил наезд на пенсионерку.

«После совершенной автоаварии он попытался скрыться на машине, но был остановлен другими участниками дорожного движения. Очевидцы произошедшего сообщили о задержании виновника ДТП в полицию», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Пьяный водитель пояснил сотрудникам ГИБДД, что не заметил на дороге пешехода, так как отвлёкся от управления авто, чтобы прибавить звук на магнитоле.

В итоге суд приговорил жителя южной столицы Кузбасса к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также виновник ДТП должен выплатить родственникам погибшей женщины 900 000 рублей морального вреда.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: https://pxhere.com/

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