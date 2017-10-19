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Новокузнечанин предстанет перед судом за смертельный наезд на подростка

Новокузнечанин предстанет перед судом за смертельный наезд на подростка

Авария произошла 9 августа на проспекте Кузнецкстроевском.

В Новокузнецке будут судить 34-летнего водителя маршрутного такси, который в августе 2017 года насмерть сбил 15-летнего подростка. Авария произошла на пешеходном переходе по проспекту Кузнецкстроевскому.

«В отношении водителя маршрутного такси было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия были проведены судебные медицинская и авто техническая экспертизы, собраны свидетельские показания», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, водитель автобуса нарушил ПДД, в том числе не выбрал безопасную скорость и не уступил дорогу пешеходу.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

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