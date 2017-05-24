Новокузнечанин проведёт 14,5 лет в колонии строгого режима за надругательство над девочкой

33-летнего новокузнечанина осудили за надругательство над 13-летней девочкой. В октябре 2016 года мужчина, будучи пьяным, избил ребёнка сожительницы и совершил преступление сексуального характера.

После произошедшего девочка позвонила матери, которая и обратилась к правоохранителям.

«Мужчина не скрывался, со следствием сотрудничал, вину признал полностью. Следует отметить, что ранее обвиняемый уже совершил аналогичное преступление», – сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

В итоге суд приговорил преступника к 14,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.