Новокузнечанин расстрелял обидчика своей сожительницы

В Новокузнецке полицейские задержали 49-летнего мужчину, который из травматического пистолета расстрелял обидчика своей сожительницы. Правоохранители выяснили, из-за чего произошёл конфликт.

Незадолго до преступления злоумышленнику позвонила женщина, которая работает в кафе. Она рассказала, что один из посетителей её оскорбил.

«Мужчина постучал в дверь заведения, когда оно уже было закрыто, и попросил продать ему пирожки, но сотрудница отказала ему, в ответ на что визитёр обрушил на неё поток нецензурной лексики», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

После этого подозреваемый приехал к кафе, нашёл обидчика своей сожительницы и не менее трёх раз выстрелил в его сторону. В итоге одна из пуль ранила новокузнечанина в ногу, и он потерял сознание. При этом злоумышленник оказал раненому первую помощь и скрылся.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Сотрудники полиции установили, что пистолет находился у подозреваемого на законных основаниях.