Новокузнечанин с прорубленной головой сам пришёл в больницу за помощью

В Новокузнецке в больницу за помощью обратился 40-летний мужчина. Он самостоятельно сумел добраться до клинической городской больницы с прорубленной головой. Как позднее потерпевший рассказал бойцам Росгвардии, которых вызвала вахтёр медучреждения, голову ему прорубил знакомый.

«Бойцы Росгвардии установили личность подозреваемого и отправились к месту происшествия. Стражи правопорядка задержали 33-летнего новокузнечанина, ранее судимого за умышленное причинение вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Кемеровской области.

Подозреваемый полностью признал свою вину и пояснил, что нанёс удар топором по голове гостя из-за оскорбления в его адрес. В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.