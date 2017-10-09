Новокузнечанин Сергей Неверов возглавит фракцию «Единой России»

Это кадровое предложение было сделано Неверову в соответствии с уставом партии.

Сергей Неверов возглавит фракцию партии «Единая Россия» в Госдуме. Соответствующе распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, это предложение было сделано в соответствии с уставом партии: пост главы фракции освободился после назначения Владимира Васильева врио главы Дагестана.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что Неверов обладает необходимым для этого опытом и характером.

Уроженец Таштагола Сергей Неверов в 1983-1998 годах работал на шахте «Есаульская» в Новокузнецке (с 1989 по 1998 годы – председателем профкома шахты). С 1998 по 1999 год занимал должность председателя Совета территориальных комитетов Росуглепрофа по Кемеровской области. В 1999 году впервые избран депутатом Госдумы. Член партии «Единая Россия» со 2 августа 2004 года. В 2008-2010 годы работал в должности заместителя секретаря президиума Генерального совета партии. В 2010 году назначен первым заместителем секретаря президиума Генерального совета партии по вопросам региональной политики и партийного строительства.

В настоящее время Неверов занимает должность секретаря генсовета партии «Единая Россия».