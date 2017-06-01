Новокузнечанин сравнил себя с принцессой Ганноверской и решил отсудить у приставов 15 млн

Житель Новокузнецка хочет отсудить у приставов 15 млн рублей компенсации морального вреда. С таким иском он обратился в Центральный районный суд Кемерова. В пресс-службе УФССП России по Кемеровской области Сибдепо подтвердили эту информацию.

В исковом заявлении, копия которого имеется в распоряжении редакции Сибдепо, сообщается, что в июле 2016 года приставы объявили мужчину в розыск: новокузнечанин якобы задолжал 15 млн рублей и скрывался от представителей УФССП России. Однако, по его мнению, он проживал по месту регистрации, но иногда вынужден был уезжать за пределы города, чтобы найти подходящую работу.

После этого в местных СМИ была опубликована информация о розыске мужчины, а также его фотография.

В декабре 2016 года оскорблённый мужчина добился справедливости. Кемеровский областной суд признал незаконным постановление пристава о розыске. Новокузнечанин, как говорится в иске, несколько раз обращался в УФССП России, чтобы СМИ удалили порочащие его сведения и опубликовали опровержение, но этого не произошло.

Тогда он решил взыскать с приставов компенсацию морального вреда. Ведь из-за всей этой ситуации мужчина испытывал физические страдания: у него кружилась голова и «стоял» шум в ушах. Более того, это привело к «мельканию мушек перед глазами», — указано в иске.

Также житель южной столицы Кузбасса настаивает, что публикация в СМИ его фото была противозаконной. Например, он сравнил эту ситуацию с делом принцессы Ганноверской против Германии, которое рассматривал Европейский суд по правам человека.

Кроме взыскания компенсации морального вреда мужчина требует, чтобы СМИ опубликовали опровержения о его розыске.

Добавим, что новокузнечанин является генеральным директором одной из угольных компаний, зарегистрированных в городе. В иске он также заявляет, что из-за публикаций о его розыске в региональных изданиях было сорвано два проекта по привлечению инвестиций. И если бы эти проекты удалось реализовать, то мужчина смог бы погасить все долги.