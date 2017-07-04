Новокузнечанин сумел добраться до Китая за 19 дней

14 июня 2017 года житель Новокузнецка Константин Фёдоров заявил о том, что отправился в путешествие до Китая. До Китайской Народной Республики наш земляк планировал добраться автостопом без финансовых трат.

«До Китая я добрался 2 июля 2017 года. Местные жители — очень добродушные и гостеприимные. Узнав, о моём путешествии из России, бесплатно угощают едой и водой, предлагают помощь. В общей сложности за всё время путешествия потрачено лишь 1800 руб. В ближайшее время планирую добраться до Пекина», — рассказал Сибдепо путешественник из Новокузнецка Константин Фёдоров.

По словам собеседника, сейчас он находится в городском округе Китая Ордосе. Он рассказал, что ночует то в палатке, то в гостиницах, где его бесплатно размещают местные жители.

«Вчера (понедельник, 3 июля — прим. Сибдепо), забрался на крышу одной из высоток, чтобы сделать несколько фотографий ночного города. Мне там понравилось, решил остаться на крыше с ночёвкой в палатке, но через пару часов был обнаружен охранником, который вызвал какого-то управляющего. А тот, в свою очередь, узнав о моём путешествии, извинившись за необходимость покинуть здание, бесплатно разместил меня в гостинице», — добавил новокузнечанин.

О всехперемещениях Константин рассказывает в своём Instagram. В будущем путешественник вернётся в Кузбасс, но когда это случится, пока неизвестно.