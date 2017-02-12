Происшествия
Кузбасс
Новокузнечанин выпал из окна пятого этажа и выжил

Новокузнечанин выпал из окна пятого этажа и выжил

Пострадавший мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

12 февраля около пяти утра в Новоильинском районе Новокузнецка 35-летний мужчина выпал из окна пятого этажа. Пострадавшего горожанина обнаружили возле подъезда многоквартирного дома на улице Авиаторов.

«Установлено, что при падении мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Приехавшие на место происшествия врачи диагностировали у мужчины кататравму», – рассказал Сибдепо источник в медицинских кругах.

В настоящее время правоохранители устанавливают причину произошедшего.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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