Новокузнечанин похитил с кондитерского склада почти две тонны сахара

В Новокузнецке за помощью в полицию обратился владелец местной кондитерской. Он сообщил стражам порядка, что с его склада неизвестный похитил 36 мешков сахара по 50 кг каждый и два ведра повидла (яблочное и абрикосовое). Сумма причинённого ущерба составила 30 тысяч рублей.

В ходе оперативного мероприятия полицейские нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. Он дал признательные показания и рассказал, что ночью оторвал на крыше цеха профлист и залез в помещение, откуда вынес сахар и повидло. Всё краденное имущество он вывез на «Газели». В течение следующего дня весь сахар он продал в два продуктовых магазина по 1 000 рублей за мешок, а повидло просто выбросил, оно ему не понравилось. Вёдра злоумышленник сдал в пункт приёма металлолома.

«Ранее подозреваемый был судим за мошенничество и преступление, связанное с оборотом наркотиков», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.