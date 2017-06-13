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Новокузнечанин задушил двухлетнего сына сожительницы

Новокузнечанин задушил двухлетнего сына сожительницы

31-летнему мужчине не нравилось то, что навещать мальчика приходит бывший муж его сожительницы.

31-летний житель Новокузнецка задушил двухлетнего сына своей сожительницы. Подробнее о жутком преступлении рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Кузбассовцу не нравилось то, что навещать мальчика приходит бывший муж его сожительницы.

«Мужчина решил избавиться от ребёнка. Предварительно установлено, что в ночь на 12 июня подозреваемый задушил мальчика», — сообщили в пресс-службе.

После случившегося житель южной столицы Кузбасса пошёл в гараж и закрылся в заведённом автомобиле.

Через несколько часов, уже в утреннее время, домой с работы вернулась мать мальчика. Найдя своего сына, женщина бросилась звонить в «скорую». Дозвониться до врачей новокузнечанка не смогла. В итоге она взяла на руки ребёнка и побежала к машине, чтобы доехать до сестры и вызвать медиков со стационарного телефона.

«В салоне автомобиля, двигатель которого работал, женщина увидела сожителя. Мужчина был без сознания. Жительницы города вытолкала его из салона, села за руль и поехала к сестре», — добавили в пресс-службе.

Закончилось всё так: врачи констатировали смерть мальчика. Злоумышленника госпитализировали с отравлением выхлопными газами.

По факту убийства малолетнего возбуждено уголовное дело. Решаются вопросы о предъявлении новокузнечанину обвинения, а также о его заключении под стражу.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://ptzgovorit.ru/

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