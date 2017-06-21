Новокузнечанин заявил в полицию об угоне авто судебным приставом

Теперь мужчина может стать фигурантом уголовного дела о дачи заведомо ложных показаний.

В Новокузнецке судебные приставы в рамках исполнительного производства эвакуировали на специализированную стоянку автомобиль должника. Мужчина знал об этом, он отказался подписывать акт об ответственном хранении транспортного средства и покинул место совершения исполнительных действий. Когда приставы забрали автомобиль, он пришёл в полицию и написал заявление об угоне Nissan Liberty.

«Судебные приставы заранее сообщили всю информацию об эвакуации автомобиля в ГИБДД, поэтому в эту «легенду» должника никто не поверил», — сообщили в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

Теперь в отношении новокузнечанина могут возбудить уголовное дело по статье о дачи заведомо ложных показаний. Судебного пристава-исполнителя вызвали в полицию для письменного объяснения всех обстоятельств произошедшего.