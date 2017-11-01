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Новокузнечанина арестовали на две недели за экстремизм в соцсети

Новокузнечанина арестовали на две недели за экстремизм в соцсети

Мужчина размещал на своей странице материалы, запрещённые к публичному распространению.

Новокузнечанин размещал на своей странице в одной из социальных сетей материалы, запрещённые к публичному распространению. Это выявили сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области.

В итоге правоохранители составили протоколы по ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» и ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов». Как рассказали Сибдепо в пресс-службе региональной полиции, за каждое правонарушение суд назначил 30-летнему жителю южной столицы Кузбасса наказание в виде семи суток административного ареста. В общей сложности он проведёт за решеткой две недели.

В материалах, опубликованных на сайте суда Новокузнецка, который вынес решение по делу злоумышленника, говорится, что мужчина разместил в соцсети видео «Правда об Исламе» и в судебном заседании свою вину не признал. Он пояснил, что ранее страницы его сестры и брата взломали, и полагает, что его страница тоже была взломана, однако доказательств этого у него нет.

О том, что такое экстремизм и как с ним обстоят дела в Кемеровской области, читайте в материале Сибдепо «Экстремизм в соцсетях: как не получить срок за репост».

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pixabay.com.

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