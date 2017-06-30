Новокузнечанина будут судить за групповое изнасилование девушки пятилетней давности

Правоохранители до сих пор не установили личность сообщника обвиняемого.

35-летнего новокузнечанина будут судить за групповое изнасилование девушки. Преступление произошло ещё в июле 2011 года. Тогда вечером обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на улице познакомился с молодым человеком. Они стали распивать спиртное.

В какой-то момент злоумышленники заметили одиноко идущую девушку и договорились её изнасиловать. Они догнали жертву, избили и затащили в кусты, где один из них надругался над жительницей южной столицы Кузбасса.

«После чего они вызвали такси и привезли потерпевшую на квартиру обвиняемого. Там мужчины совершили в отношении неё насильственные преступления сексуального характера. После чего молодой человек, с которым обвиняемый познакомился ранее, забрал у девушки мобильный телефон, цепочку, фотоаппарат и скрылся с места преступления», – пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Только утром девушка смогла убежать из квартиры. Впоследствии она сообщила о произошедшем правоохранителям и показала им, где произошло преступление.

Следователи выяснили, что жильё сдавалось в аренду. Его собственник рассказал о квартиросъёмщике. Однако установить местонахождение злоумышленника тогда не удалось, потому что он выехал за пределы Кузбасса. Весной 2017 года поступила оперативная информация, что мужчина вернулся в Новокузнецк. После этого его и задержали. Он полностью признал вину.

В ведомстве добавили, что правоохранители до сих пор не установили личность сообщника обвиняемого.