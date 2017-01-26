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Новокузнечанина будут судить за хищение дизтоплива на сумму более 360 тысяч рублей

Новокузнечанина будут судить за хищение дизтоплива на сумму более 360 тысяч рублей

44-летний мужчина присвоил себе 15 тонн солярки, которую должен был слить в ёмкость на АЗС.

В Новокузнецком районе будут судить 44-летнего мужчину, который работал водителем на специализированном грузовом автомобиле и перевозил дизельное топливо. В конце октября подозреваемый приехал на АЗС, чтобы заправить специальную ёмкость соляркой. Он должен был слить 30 тонн горючего, однако слил лишь половину. Оставшиеся 15 тонн солярки мужчина намеривался продать своему знакомому по сниженной цене.

«О готовящейся сделке стало известно сотрудникам службы безопасности организации, которые сообщили об этом в полицию. Члены следственно-оперативной группы отдела МВД России по Новокузнецкому району задержали злоумышленника с поличным в тот момент, когда он с помощью насосной помпы переливал похищенное топливо из служебного автомобиля в цистерну другого топливозаправщика», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области. Сумма причинённого ущерба превысила 360 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении задержанного собраны все доказательства. Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего разбирательства по существу. Мужчине грозит срок до шести лет лишения свободы.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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